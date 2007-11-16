Луценко приостановил свое участие в создании единой демократической партии

Вчера группа "Народная самооборона", образованная двумя субъектами блока НУНС – партиями "Вперед, Украина!" и ХДС, решила приостановить свое участие в процессе создания единой демократической партии. Такое решение они объясняют неуверенностью в отдельных членах блока, срывающих договоренности о создании демократической коалиции. Об этом лидер "Самообороны" и один из лидеров блока НУНС ЮРИЙ ЛУЦЕНКО рассказал изданию "Коммерсант-Украина": "Иметь сейчас дело с людьми, которые уже после выборов, после многомесячной политической борьбы за создание демократической коалиции отказываются входить в нее, не хочется. И мы приняли политическое решение, что начнем переговоры о создании демократической партии, когда будет создана коалиция, произойдут изменения в законодательстве, откроются возможности объединять партии – только после этого мы проведем все необходимые внутрипартийные процедуры для создания единой демократической партии. Мы не хотим зависеть от двух-трех слишком самостоятельных и амбициозных личностей, которые сейчас дискредитируют НУНС как блок". Лидер "Народной Самообороны" считает нашеукраинцев Криля, Петьовку и Плюща "лишь инструментом демонстрации интересов крупных политических групп внутри блока: "Мы все прекрасно понимаем, что, например, в "Нашей Украине" существует как минимум три-четыре серьезных политических группы – "группа Кириленко", "группа Балоги", "группа Порошенко"... Естественно, идет притирка их интересов, и ничего тут страшного нет..."