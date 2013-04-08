Губернатор выгнал чиновников с совещания - латать дороги

Как передает корреспондент УНИАН, губернатор раскритиковал начальника ГП «Полтавский облавтодор» ГАК «Автодор Украины» Дмитрия Копченка и руководителя Службы автомобильных дорог Полтавской области Юрия Ивахину за состояние дорог Полтавской области, скорость и качество их ремонта.

Он также выгнал с совещания чиновников «управлять процессом ремонта дорог», а не отсиживаться в кабинетах.

А.Удовиченко подчеркнул, что дороги в Лохвице, Гадяче и Зинькове «поразили» его – "снег сошел вместе с асфальтом", а также отметил, что аналогичное состояние дорог и в других районах области.

«В 14.00 дня я буду ехать между Зиньковом и Гадячем - посмотрю, что вы там делаете. Проехать невозможно уже нигде. Ни одной ямы не сделали. Тендеры они проводят. Еще что-то им не хватает. Ума не хватает никому! Между Зиньковом и Гадячем ехать вообще невозможно – танкодром», - возмутился председатель облгосадминистрации.

Он также отметил, что ему лично позвонил премьер-министр Николай Азаров и спросил о качестве дорог и их ремонте.

«Что я отвечу премьер-министру? Он мне звонил в пятницу - спрашивал. Ему на Twitter пишут люди. Он это читает. А вы ходите друг за другом, рассуждаете... Дождь вам мешает...", - сказал губернатор.

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Как сообщал УНИАН, по данным «Укравтодора», по состоянию на 10 марта, ямочность была ликвидирована на 98% основных дорог общего пользования государственного значения и оставалось отремонтировать 61 километр основных автодорог.

По данным пресс-службы правительства, по состоянию на 20 марта, ямочность была ликвидирована на 3 тыс. 972,1 км основных дорог общего пользования государственного значения, что составляет 90%.

21 марта премьер-министр Украины Николай Азаров, выступая на заседании совета регионов при Президенте Украины, заявил, что для того, что привести в порядок около 170 тыс. км дорог, Украине потребуется 500 млрд грн.

22 марта премьер-министр Николай Азаров в ходе общения с пользователями сети Faсebook сообщил, что решил лично проверить качество ремонта дорог в Украине, проехав по одной из 23-х основных автомагистралей страны, где, по оперативным данным «Укравтодора», ямочность ликвидирована почти полностью.