Рудьковский: затонувшие суда не мешают ходить по Керченскому проливу

Затонувшие суда не препятствуют движению кораблей по Керченскому проливу, сообщил сегодня на пресс-конференции министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «это (затонувшие суда – УНИАН) фактически не перекрывает канал (Керченский пролив). Координаты затонувших кораблей четко определены, лоцманы их знают, и это не влияет на безопасность движения в Керченском проливе».

По словам министра, вопрос подъема с дна затонувших судов будет обсуждаться с российской стороной, и подъем возможен уже в ближайшее время.

Как сообщил Н.РУДЬКОВСКИЙ, в частности, завтра на встрече с министром транспорта Российской Федерации планируется наметить четкие шаги совместных действий по данному вопросу.

Как сообщал УНИАН, из-за шторма 10-11 ноября в Керченском проливе пострадали 15 судов, из них 5 затонули и 10 сели на мель. В частности, в южной части пролива разломился пополам российский танкер «Волгонефть-139». В результате в море попало около 1,2 тонн мазута. Затонули также суда «Вольногорск», сухогруз "Хач-Измаил", сухогруз "Нахичевань", "сухогруз "Ковель", которые перевозили приблизительно по 2 тыс. тонн серы. Остальные (судно "Вера Волошина", баржа "Дика", баржа "Демира" и 7 барж) сели на мель.