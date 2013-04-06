Тягнибок говорит, что в областях уже готовятся к референдуму

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода», об этом на митинге в Житомире заявил лидер «Свободы» Олег Тягнибок.

По его словам, Президент Виктор Янукович спешит провести референдум, пока Верховная Рада не упразднила закон о всеукраинском референдуме, незаконно принятом большинством.

«Подготовка к референдуму происходит во всех областях, невзирая на то, что теперь нет любых инициаторов референдума, неизвестно, чтоб кто-то предлагал определенные вопросы, нет решение ЦИК о начале процедуры, не существует подписных листов. Но власть уже дала указание облгосадминистрациям обеспечить проведение референдума – искать помещения, собирать «надежных» людей к счетным комиссиям. Эти тайные действия власти являются незаконными. Они хотят получить возможность без участия народа постановлять на Банковой все, что властям заблагорассудится», - заявил лидер «Свободы».

О.Тягнибок сообщил, что псевдореферендум власти хотят провести в августе – «во время «мертвого» политического сезона», и таким образом изменить всю систему власти в Украине и процедуру проведения выборов. По его убеждению, на пути осуществлению этого сценария может стать воля народа.

«Власти очень спешат, ведь по последним социологическим опросам, уровень поддержки трех оппозиционных сил – «ВО «Свобода», ВО «Батькивщина» и «УДАРа» – находится на уровне 60%, в свою очередь Партия регионов и ее сателлиты-коммунисты имеют немногим больше 30%. И даже от этой цифры скоро ничего не останется», - считает он.

Лидер «Свободы» отметил, что оппозиция должна объяснить гражданам «преступность замысла протянуть этот референдум, нести правду и добиться, чтобы в каждом селе, городке, районном центре были созданы соответствующие структуры для борьбы с режимом – крепкие ячейки борьбы украинцев за свои права».

Как сообщал УНИАН, 2 апреля О.Тягнибок заявил, что в августе власти планируют провести общеукраинский референдум, на котором изменить процедуру выборов Президента, предусмотрев лишь один тур, и выборы в парламент, сделав его двухпалатным.