Яценюк: «Гэкачеписты» из ПР попытались захватить власть в «подворотнях»

Председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявляет, что после заседания парламентского большинства за пределами здания Верховной Рады акция «Вставай, Украина!» приобрела новое содержание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк сказал в интервью журналистам в Житомире, где сегодня проходят мероприятия в рамках всеукраинской акции ”Вставай, Украина!”

«Мы проводим сегодня акцию «Вставай, Украина!» в Житомире, эта акция получила новую смысловую окраску тогда, когда «гэкачеписты» из Партии регионов попытались незаконно захватить государственную власть и в «подворотнях» проводили заседание Верховной Рады Украины», - отметил А.Яценюк.

При этом он объяснил, что сейчас во время упомянутой акции лидеры оппозиции, среди прочего, будут подчеркивать, что любые параллельные заседания парламентского большинства являются незаконными и нелегитимными, а их решения не могут иметь юридической силы в областях.

«Завтра, 7 апреля, мы собираем в Киеве депутатов местных советов, чтобы принять решение, а именно - что никакие решения «гэкачепистской» Верховной Рады не могут иметь юридической силы на соответствующих территориях соответствующих областных советов. Сегодня мы будем обращаться к людям с правдой о том, что происходит в стране, и с нашим планом действий, что нужно сделать, чтобы в 2015 году, а, возможно, и раньше, в Украине пришла новая демократическая власть», - подчеркнул А.Яценюк.

По его словам, «именно неконституционные указания» Президента являются на сегодня основной проблемой в Украине.

«Потому что основная сегодняшняя проблема в стране - это не Партия регионов, это не перепуганные депутаты от Партии регионов, которые заседали ”в буфете”, а основная проблема - это Президент Украины Виктор Янукович, который дает неконституционные и незаконные указания, и который при любых обстоятельствах хочет удержаться в кресле Президента на следующий срок. И наша задача - провести честные демократические президентские выборы и получить нового украинского Президента. И тогда в стране будут настоящие изменения», - подчеркнул А.Яценюк.

Как сообщал УНИАН, в Житомире в акции “Вставай, Украина!” принимают участие около 5 тысяч человек – активистов партий “Батькивщина”, “Фронт Змін”, “Свобода” и “УДАР”.