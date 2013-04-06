Яценюк: «Гэкачеписты» из ПР попытались захватить власть в «подворотнях»
Яценюк заявляет, что после заседания парламентского большинства акция «Вставай, Украина!» приобрела новое содержание.
Председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявляет, что после заседания парламентского большинства за пределами здания Верховной Рады акция «Вставай, Украина!» приобрела новое содержание.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк сказал в интервью журналистам в Житомире, где сегодня проходят мероприятия в рамках всеукраинской акции ”Вставай, Украина!”
«Мы проводим сегодня акцию «Вставай, Украина!» в Житомире, эта акция получила новую смысловую окраску тогда, когда «гэкачеписты» из Партии регионов попытались незаконно захватить государственную власть и в «подворотнях» проводили заседание Верховной Рады Украины», - отметил А.Яценюк.
При этом он объяснил, что сейчас во время упомянутой акции лидеры оппозиции, среди прочего, будут подчеркивать, что любые параллельные заседания парламентского большинства являются незаконными и нелегитимными, а их решения не могут иметь юридической силы в областях.
«Завтра, 7 апреля, мы собираем в Киеве депутатов местных советов, чтобы принять решение, а именно - что никакие решения «гэкачепистской» Верховной Рады не могут иметь юридической силы на соответствующих территориях соответствующих областных советов. Сегодня мы будем обращаться к людям с правдой о том, что происходит в стране, и с нашим планом действий, что нужно сделать, чтобы в 2015 году, а, возможно, и раньше, в Украине пришла новая демократическая власть», - подчеркнул А.Яценюк.
По его словам, «именно неконституционные указания» Президента являются на сегодня основной проблемой в Украине.
«Потому что основная сегодняшняя проблема в стране - это не Партия регионов, это не перепуганные депутаты от Партии регионов, которые заседали ”в буфете”, а основная проблема - это Президент Украины Виктор Янукович, который дает неконституционные и незаконные указания, и который при любых обстоятельствах хочет удержаться в кресле Президента на следующий срок. И наша задача - провести честные демократические президентские выборы и получить нового украинского Президента. И тогда в стране будут настоящие изменения», - подчеркнул А.Яценюк.
Как сообщал УНИАН, в Житомире в акции “Вставай, Украина!” принимают участие около 5 тысяч человек – активистов партий “Батькивщина”, “Фронт Змін”, “Свобода” и “УДАР”.