ВР показала список участников заседания большинства на Банковой

На сайте Верховной Рады Украины обнародована информация о письменной регистрации народных депутатов Украины седьмого созыва на пленарном заседании Верховной Рады Украины 4 апреля 2013 года в помещении Верховной Рады Украины по адресу: город Киев, ул. Банковая, 6-8

Всего в письменном виде зарегистрировались 244 депутата, отмечается в сообщении.

В частности, из фракции Партии регионов в письменном виде зарегистрировались:

1. Азаров Алексей.

2. Аркаллаев Нурулислам.

3. Атрошенко Владислав.

4. Баграев Николай.

5. Байсаров Леонид.

6. Балицкий Евгений.

7. Бандуров Владимир.

8. Барвиненко Виталий.

9. Бахтеева Татьяна.

10. Безбах Яков.

11. Бережная Ирина.

12. Березкин Станислав.

13. Белый Алексей.

14. Биловол Александр.

15. Благодир Юрий.

16. Близнец Анатолий.

17. Бобков Александр.

18. Бобов Геннадий.

19. Богословская Инна.

20. Богуслаев Вячеслав.

21. Бойко Владимир.

22. Бондарь Виктор.

23. Бондаренко Елена.

24. Борт Виталий.

25. Боярский Юрий.

26. Брайко Сергей.

27. Буряк Сергей.

28. Буткивский Виктор.

29. Бушко Иван.

30. Васадзе Тариэл.

31. Васильев Геннадий.

32. Васильев Александр.

33. Ващук Екатерина.

34. Вечерко Владимир.

35. Волков Александр.

36. Волков Александр.

37. Воропаев Юрий.

38. Гайдош Иштван.

39. Герега Александр.

40. Гержов Юрий.

41. Герман Анна.

42. Геллер Евгений.

43. Гиршфельд Анатолий.

44. Глазунов Сергей.

45. Гончаров Анатолий.

46. Горохов Сергей.

47. Гриневецкий Сергей.

48. Грубая Григорий.

49. Грушевский Виталий.

50. Гузенко Константин.

51. Дейч Борис.

52. Демидко Владимир.

53. Демишкан Владимир.

54. Демьянко Николай.

55. Денисенко Анатолий.

56. Деркач Андрей.

57. Джига Николай.

58. Дзоз Виталина.

59. Дмитрук Николай.

60. Добкин Дмитрий.

61. Долженков Александр.

62. Дудка Владимир.

63. Дудка Александр.

64. Дунаев Сергей.

65. Егоров Александр.

66. Един Александр.

67. Ефремов Александр.

68. Жвания Давид.

69. Жеребнюк Виктор.

70. Жук Николай.

71. Журавский Виталий.

72. Задорожный Вячеслав.

73. Зарубинский Олег.

74. Зац Александр.

75. Звягильский Ефим.

76. Зубик Владимир.

77. Ильюк Артем.

78. Иоффе Юлий.

79. Калетник Григорий.

80. Кальцев Сергей.

81. Калюжный Виталий.

82. Карташов Евгений.

83. Кацуба Сергей.

84. Кий Сергей.

85. Кивалов Сергей.

86. Кинах Анатолий.

87. Киссе Антон.

88. Климов Леонид.

89. Клюев Сергей.

90. Коваль Александр.

91. Ковач Василий.

92. Козуб Александр.

93. Колесников Борис.

94. Колесниченко Вадим.

95. Корж Павел.

96. Коржев Анатолий.

97. Крук Юрий.

98. Кузьменко Сергей.

99. Кузьмук Александр.

100. Кулинич Олег.

101. Кунченко Алексей.

102. Ландик Валентин.

103. Лане Михаил.

104. Левченко Николай.

105. Лелюк Алексей.

106. Литвинов Леонид.

107. Лукьянов Владислав.

108. Левочкина Юлия.

109. Любоненко Юрий.

110. Лютикова Валентина.

111. Макеенко Владимир.

112. Малышев Владимир.

113. Мальцев Владимир.

114. Марков Игорь.

115. Мартовицкий Артур.

116. Матвиенков Сергей.

117. Медяник Владимир.

118. Мельник Станислав.

119. Мельниченко Владимир.

120. Мельничук Лариса.

121. Мирный Иван.

122. Мироненко Михаил.

123. Мысык Владимир.

124. Мирошниченко Юрий.

125. Молоток Игорь.

126. Момот Александр.

127. Морозенко Евгений.

128. Москаленко Ярослав.

129. Мошак Сергей.

130. Мураев Евгений.

131. Мхитарян Нвер.

132. Наконечный Владимир.

133. Нетецкая Елена.

134. Нечаев Александр.

135. Ничипоренко Валентин.

136. Олийнык Владимир.

137. Омельченко Валерий.

138. Омельянович Денис.

139. Онищенко Александр.

140. Опанащенко Михаил.

141. Остапчук Виктор.

142. Павлов Константин.

143. Параскив Олег.

144. Пехов Владимир.

145. Пилипенко Владимир.

146. Писаренко Валерий.

147. Пинчук Андрей.

148. Повалий Таисия.

149. Поляков Василий.

150. Поляченко Юрий.

151. Пономарев Александр.

152. Пономарев Андрей.

153. Попеску Иван.

154. Пресман Александр.

155. Продивус Владимир.

156. Пшонка Артем.

157. Развадовский Виктор.

158. Рыженков Александр.

159. Рудьковский Николай.

160. Сальдо Владимир.

161. Самойленко Юрий.

162. Святаш Дмитрий.

163. Селиваров Андрей.

164. Семенюк Артем.

165. Скубашевский Станислав.

166. Смитюх Григорий.

167. Солошенко Николай.

168. Сорока Николай.

169. Стоян Александр.

170. Струк Владимир.

171. Ступак Иван.

172. Сухой Ярослав.

173. Табачник Яков.

174. Тедеев Эльбрус.

175. Тихонов Виктор.

176. Тигипко Сергей.

177. Труханов Геннадий.

178. Турманов Виктор.

179. Фабрикант Светлана.

180. Федоряк Геннадий.

181. Фельдман Александр.

182. Фурсин Иван.

183. Хмельницкий Василий.

184. Хомутынник Виталий.

185. Царев Олег.

186. Цыркин Игорь.

187. Чертков Юрий.

188. Чечетов Михаил.

189. Чуб Владимир.

190. Шаблатович Олег.

191. Шаповалов Юрий.

192. Шаров Игорь.

193. Шатворян Вилен.

194. Шенцев Дмитрий.

195. Шипка Андрей.

196. Шкиря Игорь.

197. Шпенов Дмитрий.

198. Шуфрич Нестор.

199. Щербань Артем.

200. Янукович Виктор.

201. Яценко Антон.

Из фракции Коммунистической партии Украины в письменном виде зарегистрировались:

1. Алексеев Игорь.

2. Бабич Виктория.

3. Байдюк Лариса.

4. Баландин Сергей.

5. Бидьовка Владимир.

6. Борита Ольга.

7. Буховец Олег.

8. Герасимчук Михаил.

9. Голуб Александр.

10. Гончаров Сергей.

11. Гордиенко Сергей.

12. Губарь Виктор.

13. Дзарданов Николай.

14. Дорохов Антон.

15. Зубчевский Александр.

16. Калетник Оксана.

17. Килинкаров Спиридон.

18. Кудря Владимир.

19. Левченко Ольга.

20. Мармазов Евгений.

21. Мартынюк Адам.

22. Матвеев Валентин.

23. Михайленко Ольга.

24. Парень Емельян.

25. Присяжнюк Александр.

26. Самойленко Василий.

27. Симоненко Петр.

28. Скарбовийчук Руслан.

29. Спирина Ирина.

30. Топалов Сергей.

31. Цыбенко Петр.

32. Носилось Роман.

Внефракционные:

1. Еремеев Игорь.

2. Ивахив Степан.

3. Калетник Игорь.

4. Лабазюк Сергей.

5. Мартыняк Сергей.

6. Мошенский Валерий.

7. Палица Игорь.

8. Рыбак Владимир.

9. Рыбаков Игорь.

10. Табалов Андрей.

11. Табалов Александр.