Нашеукраинец рассказал, как ПР чуть не довела коммуниста до инфаркта

"Наша Украина-Народная самооборона" надеется все-таки назначить председателя рабочей группы по подготовке первого заседания парламента из своего состава.

Об этом сообщил журналистам Руслан Князевич.

"Мы надеемся, что "регионы" все-таки найдут достойную кандидатуру или из тех, кто присутствует здесь, или из 175 депутатов своего списка", - сказал он.

Князевич подчеркнул, что НУНС не поддержит кандидатуру Валентина Матвеева и призвал ПР отказаться от ультиматумов в этом вопросе.

"Мы их неделю ждали, а они пришли и хотят нас быстро нагнуть. Этого не будет!", - уверил нашеукраинец.

Он также отметил, что даже для Матвєєва стало неожиданностью выдвижение его кандидатуры.

"Я сидел рядом с Матвеевым и точно видел, что для него это было неожиданностью. Он был удивлен этой информацией и когда заседание было закрыто, он сказал: "Вы хоть предупреждайте, а то у меня чуть сердце не остановилось. Я уже старый больной человек", - рассказал Князевич.

"Я думаю, что с гуманной точки зрения просто как-то некорректно старого человека предлагать на такую ответственную должность", - сказал он.

На вопрос, каким образом НУНС намеревается работать с оппонентами в парламенте, если уже сейчас возникают такие расхождения, Князевич улыбнулся и сказал: "Конструктивно, в рамках Конституции и законов Украины."

Украинская правда