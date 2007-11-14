Николаенко заявляет, что большинство министров уже просто протирают штаны

Политическая нестабильность в стране негативно сказывается на работе практически всех министерств и ведомств, считает министр образования и науки Украины, социалист Станислав НИКОЛАЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Симферополе С.НИКОЛАЕНКО заявил, что «практически большинство министерств и ведомств не работает», поскольку «люди сидят на чемоданах». «Заместители не знают, кто будет министром, на кого ориентироваться и что делать», - отметил он.

При этом, по словам С.НИКОЛАЕНКО, в возглавляемом им министерстве все работает "четко". «Я имею огромный опыт, потому что для меня это четвертая отставка, и я уже падал, и не один раз. Знаю, что нужно стоять в любом случае и свое дело надо делать, - отметил он. - Министерство работает четко, все документы, совещания…Но я вижу по настроению людей, у людей нет настроения».

Кроме того, С.НИКОЛАЕНКО сказал, что теоретически было бы выгодно, чтобы коалиция не создавалась, а министры нынешнего правительства работали как исполняющие обязанности. «Теоретически сейчас выгодно, чтобы не было никакой коалиции. Правительство и.о. вроде тоже не в авторитете - потому что и.о., те (блок «Наша Украина – Народная самооборона» и БЮТ – УНИАН) тоже не при власти: все люди устают от этих экранов, белых одежд… А он (Президент – УНИАН) все время инициативы проявляет, то ГАИ распускает, то снова собирает», - сказал С.НИКОЛАЕНКО.

Как отметил С.НИКОЛАЕНКО, скорее всего, «оранжевая» коалиция будет создана. Правда, долго проработать она не сможет, прогнозирет он.