В России уже подготовили законопроект, запрещающий выезд чиновников из страны
Депутат от правящей в РФ «Единой России» Шамсаил Саралиев подготовил законопроект, который должен воплотить в жизнь идею лидера Чечни Рамзана Кадырова о запрете на выезд высокопоставленных чиновников из России.
В законопроекте предлагается запретить выезд на длительный срок за рубеж действующим и отставным чиновникам, владеющим секретной информацией, пишут Известия.
Практически запрет предлагается провести как изменения в закон России «О государственной тайне». Как сообщил автор законопроекта Шамсаил Саралиев, после консультаций и обсуждений документ будет внесен в нижнюю палату.
В ст. 24 закона «О гостайне» предлагается записать, что «высшие должностные лица государства, прекратившие свои полномочия и ранее допускавшиеся к государственной тайне, могут быть временно ограничены в своих правах».
Ограничения касаются не только права на выезд за границу (кроме как в составе официальных делегаций), но и на открытие вкладов в зарубежных банках, приобретение ценного имущества и недвижимости за рубежом.
— Давно пора решить проблему наших беглецов. Для любой разведки мира высокопоставленные экс-чиновники, выезжающие жить за границу, являются большой находкой, мы должны это учитывать, — заявил Саралиев.