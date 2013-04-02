В России уже подготовили законопроект, запрещающий выезд чиновников из страны

В законопроекте предлагается запретить выезд на длительный срок за рубеж действующим и отставным чиновникам, владеющим секретной информацией, пишут Известия.

Практически запрет предлагается провести как изменения в закон России «О государственной тайне». Как сообщил автор законопроекта Шамсаил Саралиев, после консультаций и обсуждений документ будет внесен в нижнюю палату.

В ст. 24 закона «О гостайне» предлагается записать, что «высшие должностные лица государства, прекратившие свои полномочия и ранее допускавшиеся к государственной тайне, могут быть временно ограничены в своих правах».

Ограничения касаются не только права на выезд за границу (кроме как в составе официальных делегаций), но и на открытие вкладов в зарубежных банках, приобретение ценного имущества и недвижимости за рубежом.

— Давно пора решить проблему наших беглецов. Для любой разведки мира высокопоставленные экс-чиновники, выезжающие жить за границу, являются большой находкой, мы должны это учитывать, — заявил Саралиев.