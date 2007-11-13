Кириленко призывает регионалов принести в жертву коммуниста

Председатель Политсовета блока «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО заверяет, что демократические силы готовы начать работу парламента 20 ноября даже при условии безрезультатной работы Подготовительной группы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, комментируя заявления представителейПартии регионов, КПУ и Блока Литвина о возможности определения даты начала работы ВР в обмен на поддержку БЮТ и НУ-НС кандидатуры Адама МАРТЫНЮКА на должность председателя Подготовительной группы.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что БЮТ и НУ - НС призывают А.МАРТЫНЮКА снять свою кандидатуру с голосования на должность председателя Подготовительной группы, если «он действительно с Партией регионов, которая им руководит, хотел бы разблокировать работу Подготовительной группы».

В.КИРИЛЕНКО также призвал Партию регионов определить новую кандидатуру на должность председателя Подготовительной группы и при этом не исключил, что БЮТ и НУ-НС ее поддержат.

«Пока такого нет, мы не видим ни одного компромисса, который бы позволил разблокировать работу», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

При этом, по его словам, 20 ноября БЮТ и НУ-НС готовы собраться в сессионном зале даже при условии отсутствия результативной работы Подготовительной группы. «И регламент работы Верховной Рады нам это позволяет. Поэтому если действительно Партия регионов, Блок Литвина и КПУ за то, чтобы уже 20 ноября открыть сессию, мы полностью их в этом поддерживаем», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что в сессионном зале может быть избран временный президиум, и ВР «спокойно начнет свою работу и будет принимать решения по организации своей деятельности».