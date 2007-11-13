Мартынюка могут обменять на дату

Представитель Блока Литвина в Подготовительной группе по организации работы первого заседания Верховной Рады VІ созыва Игорь ШАРОВ отказался занять должность председателя Подготовительной группы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в интервью журналистам.

И.ШАРОВ отметил, что Блок Литвина соглашается на то, чтобы в этой Подготовительной группе ее представитель занимал должность секретаря.

Он отметил, что сегодня “Наша Украина - Народная самооборона” и БЮТ вновь отказались поддержать кандидатуру Адама МАРТЫНЮКА на должность председателя Подготовительной группы, в то же время Партия регионов, КПУ и Блок Литвина вновь предлагали кандидатуру А.МАРТЫНЮКА на эту должность.

Между тем И.ШАРОВ считает, что может быть достигнута договоренность, что кандидатура А.МАРТЫНЮКА будет поддержана в обмен на определение даты первого заседания парламента на период с 21 по 23 ноября.

И.ШАРОВ отметил, что Партия регионов выступает за проведение первого заседания ВР 26 ноября, и это может стать компромиссом в данном вопросе.

Как сообщал УНИАН, сегодня в работе заседания Подготовительной группы объявлялся перерыв в связи с тем, что БЮТ и «Наша Украина – Народная самооборона» выдвинули на должность руководителя Подготовительной группы представителя Блока Литвина И.ШАРОВА.

Однако участники Подготовительной группы в ВР не достигли договоренностей. Следующее заседание состоится завтра в 15.00