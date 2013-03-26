Батькивщина отправила Италии информацию, почему преследуют оппонента Засухи

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил председатель политсовета Объединенной оппозиции “Батьківщина” Александр Турчинов, говоря о том, что в ближайшее время итальянский суд будет рассматривать вопрос об экстрадиции экс-кандидата в народные депутаты от «Батьківщины» Виктора Романюка, который баллотировался в Верховную Раду в 2012 году по округу № 94 в Киевской области.

А.Турчинов напомнил, что В.Романюк был вынужден уехать за границу, он был объявлен в международный розыск и на основании обращения Генеральной прокуратуры был задержан на территории Италии, в Милане.

“Мы надеемся, что итальянские власти, итальянское правосудие объективно рассмотрит этот вопрос и, как раньше было в отношении политических беженцев, также будут приняты объективные решения об удовлетворении их выдачи украинскому режиму”, - сказал он.

А.Турчинов высказал убеждение, что преследование В.Романюка и Аркадия Корнацкого, который баллотировался в округе №132 - это “исключительно мотивированные преследования людей, которые уверенно победили и готовы еще раз подтвердить свою победу”.

Как сообщалось, 22 марта стало известно, что оппозиционер В.Романюк, который был конкурентом Татьяны Засухи на парламентских выборах, задержан в Милане по представлению украинских правоохранителей.

По данным МВД, в отношении В.Романюка открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение в особо крупных размерах чужого имущества) Уголовного кодекса Украины.

В.Романюк на выборах в ВР победил Т.Засуху с отрывом почти в 10 тыс. голосов, однако после ряда судебных разбирательств ЦИК признала недействительными результаты выборов в округе №94.