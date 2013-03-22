В Милане подтвердили, что Романюка задержали

Об этом сообщил председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий, передает Украинская правда.

"На наш запрос, в пресс-службе Квестуру (ЦПУ) Милана подтвердили факт задержания Романюка", - заявил Городецкий.

"Он был задержан в гостинице, поскольку в отношении него действует международный запрос на арест. Согласно итальянскому законодательству, данные всех, кто поселяется в отелях передаются в полицию и вводятся в специальную информационную систему для контроля", - сказано в сообщении.

"При вводе данных Романюка, система показала, что он объявлен в международный розыск. Вследствие этого, Романюк был задержан. В полиции не смогли предоставить ни другие подробности задержания, ни причины по которой он был объявлен в розыск", - заявил Городецкий.

"В пресс-службе также сообщили, что в Италии Романюк не совершил никакого преступления", - добавил он.

Как известно, конкурент Татьяны Засухи по 94 округу на парламентских выборах, оппозиционер Виктор Романюк, который скрывается в Европе от преследования, был арестован полицией Италии в Милане.

В то же время МВД Украины не имеет официального подтверждения информации о задержании в Милане экс-кандидата в народные депутаты Виктора Романюка.