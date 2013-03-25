Азаров предлагает Газпрому определиться: меньше и дорого, или больше и дешевле

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что Газпрому необходимо определиться, что ему выгоднее: оставлять высокую цену на газ для Украины и вынуждать тем самым Киев сокращать закупки газа. или снизить цену, чтобы избежать сокращения объемов закупки.

Об этом Н.Азаров заявил в эфире телеканала «Мир» в воскресенье.

«Сейчас цена газа, который мы покупаем в России, составляет 530 долл за тысячу кубометров. Таких цен на рынке нет. Более того, это вынудило нас значительно сократить потребление газа. А выгодно ли это Газпрому? Ведь мы будем и дальше сокращать поребление этого газа. То есть, по сути дела Газпром теряет крупнейшего покупателя своей продукции. Тут надо взвесить: у вас есть возможность либо больше продать товара, но по дешевой цене, либо меньше, но по дорогой. Что для вас более выгодно – посчитайте сами», - заявил Н.Азаров.

При этом он не назвал конкретной цены газа, которую Украина считает справедливой.

«Допустим. Газпром продает газ на границе Польши. Отбросим затраты, которые несет тот же самый Газпром при прокачке газа через территорию Украины, и получим справедливую цену на газ», - сказал премьер-министр Украины.