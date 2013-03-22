Снегопад парализовал транспорт в Ривненской области

Как сообщили в главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области, сложная ситуация остается и на автодорогах областного центра.

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В частности, через сугробы и гололед с утра образовались пробки на центральной улице Соборной. Подобная ситуация практически по всему городу. По словам водителей пассажирского транспорта, из-за скользких дорог они постоянно отстают от графиков движения.

В усиленном режиме работают спасатели, коммунальщики и работники госавтоинспекции. На расчистку дорог от снега в области в течение светового дня было привлечено более 120 единиц техники, более 80 человек личного состава главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Спасатели освободили из снежных заносов и отбуксировали 12 единиц автотранспортной техники. Среди них - пассажирский автобус и машину скорой помощи.

С целью предупреждения гибели людей в результате переохлаждения на участках наибольшей концентрации движения крупногабаритного транспорта и в местах образования транспортных заторов (спуски, подъемы, сложный рельеф местности) организовано круглосуточную работу 4 пунктов обогрева. Они уже оказали помощь более 40 человекам. Ситуация находится под постоянным контролем исполняющего обязанности председателя облгосадминистрации Анатолия Юхименка.

Снегопад, метели и усиление ветра прогнозируют в Ровенской области 22 до 25 марта. По данным областного гидрометцентра, в течение этих дней, температура воздуха понизится до 12 градусов мороза ночью и восьми днем. На автодорогах области может быть осложнен проезд, поэтому работники ГАИ рекомендуют водителям без необходимости вообще не выезжать в дорогу. Во тоже время из-за сильных порывов ветра и налипание мокрого снега могут возникать обрывы линий электропередач. При таких обстоятельствах спасатели советуют не пытаться устранить аварию самостоятельно, а сообщить об этом соответствующие службы.

В области работают «горячая» телефонная линия и колл-центр по оказанию экстренной помощи людям, пострадавшим от стихии.