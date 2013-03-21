Депутат добровольно отказался от своих полномочий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом городской голова Черкасс Сергей Одарич сообщил на сегодняшней сессии горсовета, зачитав заявление депутата.

Депутат Черкасского горсовета А.Ковальчук рассказал, что причиной этого решения является то, что работа депутата горсовета не оплачивается, а его основная работа требует постоянных командировок. Кроме того, А.Ковальчук считает, что за депутатский мандат держаться не нужно, а с людьми можно работать и без него.

А. Ковальчук прошел в городской совет по списку партии "Фронт змін", но потом перешел в провластную фракцию "Свободных демократов". Следующий в списке партии "Фронт змін" Николай Шкарабура - бывший заместитель городского головы Черкасс и ректор Черкасского института пожарной безопасности им. Героев Чернобыля.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 года в Черкасском горсовете прекратила существование фракция партии «Фронт змін» - как следствие решение областной организации партии об исключении из рядов четырех из пяти депутатов, входивших во фракцию «Фронта змін» в горсовете. Депутаты горсовета были исключены из «Фронта змін» за сотрудничество с провластным большинством.