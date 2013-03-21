У Януковича говорят, что административно-территориальная реформа - не актуальна

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявили заместитель главы Администрации Президента Сергей Ларин и советник главы государства - руководитель Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации Администрации Президента Марина Ставнийчук.

По словам С.Ларина, ключевым заданием проведения реформы местного самоуправления является создание надлежащих условий жизни для людей, несмотря на то, где они живут: в столице, в областном центре или в маленьком селе.

“Это работа, достойная заработная плата, это медицинские услуги, дороги, транспорт, инфраструктура, детский сад...”, - сказал С.Ларин.

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По его словам, реформа местного самоуправления должна стать не только основой, но и стержнем для последующего развития территорий.

С.Ларин подчеркнул, что целью концепции реформирования местного самоуправления, которая была представлена сегодня на заседании Совета регионов, является определение направлений, механизмов и сроков формирования эффективного местного самоуправления и территориальной организации власти, способной максимально обеспечить, прежде всего, предоставление качественных и доступных публичных услуг, становление институтов демократии и тому подобное.

С.Ларин подчеркнул, что эта реформа должна идти не «сверху», а «снизу», и для этого нужно провести широкое обсуждение концепции. Он заметил, что реформа местного самоуправления рассчитана на несколько лет, будут реализованы пилотные проекты по внедрению тех или иных аспектов реформы.

В то же время М.Ставнийчук заметила, что проведение административно-территориальной реформы в настоящее время не актуально, хотя было бы уместно рассматривать эти вопросы в комплексе.

“Сегодня речь не идет об осуществлении административно-территориальной реформы. Нет, еще не вызрели условия, в том числе экономические и социальные, для того, чтобы мы говорили о начале серьезных действий по внедрению административно-территориальной реформы”, - сказала М.Ставнийчук.

По ее словам, именно поэтому в ходе реформы местного самоуправления будет поставлено серьезное задание: провести обстоятельный анализ социально-экономической ситуации в регионах, селах, поселках, городах.

М.Ставнийчук заметила, что при проведении реформы местного самоуправления необходимо предоставить условия территориям и общинам для добровольного объединения. Для этого, по ее словам, необходимо принять закон о добровольном объединении территориальных общин, закон о межмуниципальном сотрудничестве, а также дать возможность проводить местные референдумы по этому поводу.