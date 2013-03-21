Рыбак бы перекроил Конституцию с размахом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер парламента сказал в своем выступлении на заседании Совета регионов.

По его словам, успех этой конституционной реформы будет зависеть от общей ответственности законодательной и исполнительной власти.

“От того, как мы сплотим наши усилия, и будет зависеть конечный результат”, - считает В.Рыбак.

Он напомнил, что сегодня работает Конституционная ассамблея, которая разрабатывает изменения к Основному закону, то есть продолжается поиск общегосударственного компромисса.

В.Рыбак отметил, что при разработке изменений к Конституции необходимо обязательно предусмотреть расширение возможностей граждан влиять на власть, принимать участие в принятии решений органами местного самоуправления.

Также, по словам В.Рыбака, при внесении изменений в Конституцию необходимо предусмотреть расширение полномочий органов региональной власти. Он сообщил, что на сегодняшний день в Верховной Раде зарегистрировано более 40 законопроектов, касающихся местного самоуправления.

Кроме того, спикер информировал, что в апреле в парламенте состоится заседание консультативного совета по вопросам местного самоуправления.