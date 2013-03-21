В ПР отмечают что в Конституции действует принцип непрерывности власти

Народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник отмечает, что в Конституции действует принцип непрерывности власти, поэтому пока не будет решен вопрос о проведении выборов в Киеве полномочной будет ныне действующая столичная власть.

Об этом он заявил в эфире «5 канала».

«Мы заинтересованы, чтобы выборы прошли в кратчайшие сроки, но прошли по закону, по Конституции. Мы должны добиться правовой чистоты », - отметил Олейник.

«В Конституции прописан принцип непрерывности власти, и пока не будет избрана власть в Киеве, будет действовать предыдущая власть. Ибо принцип непрерывности, такого небывает: одни ушли, а других нет », - подчеркнул регионал.