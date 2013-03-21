В ПР отмечают что в Конституции действует принцип непрерывности власти
07:19, 21 марта 2013Политика
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В ПР указывают что в Конституции действует принцип непрерывности власти, поэтому нынешняя киевская власть будет действовать пока не изберут новую.
Владимир Олейник утверждает, что ПР добивается правовой чистоты
Народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник отмечает, что в Конституции действует принцип непрерывности власти, поэтому пока не будет решен вопрос о проведении выборов в Киеве полномочной будет ныне действующая столичная власть.
Об этом он заявил в эфире «5 канала».
«Мы заинтересованы, чтобы выборы прошли в кратчайшие сроки, но прошли по закону, по Конституции. Мы должны добиться правовой чистоты », - отметил Олейник.
«В Конституции прописан принцип непрерывности власти, и пока не будет избрана власть в Киеве, будет действовать предыдущая власть. Ибо принцип непрерывности, такого небывает: одни ушли, а других нет », - подчеркнул регионал.
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