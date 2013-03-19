Тягнибок: регионал избил Ирину Сех до крови и разбил ей очки

Лидер фракции “Свобода” Олег Тягнибок считает, что Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента должен дать оценку ситуации с избиением народного депутата Ирины Сех и относительно оскорбительных определений в адрес “Свободы”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.Тягнибок сказал на брифинге.

Он отметил, что “регламентный комитет должен дать оценку таким действиям депутата, и не только регламентный комитет, но и избиратели Партии регионов”.

О.Тягнибок считает позорной ситуацию, когда “депутат из Черновцов от Партии регионов поднял руку на женщину”.

Он отметил, что может быть дискуссия с женщиной-депутатом, но “бить женщину, когда с лица пошла кровь, когда были разбиты очки Ирины Сех - это абсолютно недопустимо”.

Как известно, сегодня во время драки в парламенте получила повреждения И.Сех из фракции “Свобода” - у нее была рассечена губа и шла кровь.

О.Тягнибок сообщил, что сегодня во время совещания обратился к председателю Верховной Рады Украины Владимиру Рыбаку по поводу того, чтобы регламентный комитет рассмотрел вопрос “относительно оскорбительных выкриков в мой личный адрес, а также объединения “Свобода”. Это абсолютно недопустимо, что нас, украинских патриотов, украинских националистов представители власти себе позволяют обзывать такими недостойными, никчемными выражениями (речь идет о криках в адрес Свободы” «фашисты» и «неофашисты» - УНИАН)”, - отметил О.Тягнибок.

Он считает, что сегодняшнее выступление лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова в парламенте на русском языке это - “запланированная провокация”.

Он отметил, что народный депутат имеет право “говорить с избирателями на том языке, на котором удобно”, но “если вы стали народным депутатом, если вы хотите быть государственным чиновником, пользуйтесь языком как это предусмотрено законодательством Украины”.

О.Тягнибок отметил, что “Свобода” будет “изыскивать любые методы, чтобы в украинском парламенте господствовало исключительно украинское законодательство и говорили на государственном украинском языке”.