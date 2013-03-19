Посол США: Тимошенко и Луценко необходимо освободить

Как передает УНИАН, об этом он сообщил в интервьюжурналу "Корреспондент", опубликованном сегодня на сайте издания.

"Наша позиция состоит в том, что госпоже Тимошенко должно быть позволено получить медицинскую помощь за границей. И еще: Тимошенко следовало бы освободить, то же самое касается и господина Луценко", - отметил посол.

По его словам, к обоим заключенным политикам украинская власть применила "выборочное преследование".

"Вы посмотрите на имена: кто, собственно, подпал под наказание? Разве среди них есть лидеры, скажем, из Партии регионов?", - сказал политик, отметив, что позиция США остается неизменной.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля с. г. конгрессмен США Марсе Каптур подготовила проект резолюции для принятия Палатой представителей Конгресса Соединенных Штатов по Украине и об освобождении незаконно осужденных экс-премьер-министра Ю.Тимошенко и бывшего министра внутренних дел Ю.Луценко. "Палата представителей требует от правительства Украины немедленно освободить всех политических заключенных, обеспечить надлежащее медицинское обслуживание для всех заключенных. Палата представителей требует соблюдения Украиной принципов демократии и верховенства права, уважения прав человека, свободы прессы, а также защиты свободы слова и права на мирные собрания", - указано в проекте резолюции, обнародованном на официальном сайте Конгресса США.

22 сентября 2012 года Сенат США одобрил резолюцию, предложенную сенатором-республиканцем Джеймсом Инхофом в соавторстве с сенатором-демократом Диком Дурбином, и призвал Государственный департамент США ввести санкции в отношении должностных лиц Украины, причастных к политическому преследованию Ю.Тимошенко.