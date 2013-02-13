У Тимошенко говорят, что США готовят еще одну резолюцию по Украине
Конгрессмен США Марсе Каптур подготовила проект резолюции для принятия Палатой представителей Конгресса Соединенных Штатов по Украине и об освобождении незаконно осужденных экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко.
Об этом сообщает сайт Ю.Тимошенко.
По информации сайта, конгрессмен США предлагает Палате представителей осудить приговор, вынесенный Ю.Тимошенко в результате несправедливого судебного процесса.
"Палата представителей требует от правительства Украины немедленно освободить всех политических заключенных, обеспечить надлежащее медицинское обслуживание для всех заключенных. Палата представителей требует соблюдения Украиной принципов демократии и верховенства права, уважения прав человека, свободы прессы, а также защиты свободы слова и права на мирные собрания", - говорится в проекте резолюции, обнародованном на официальном сайте Конгресса США.
Сайт Ю.Тимошенко также напоминает, что 22 сентября 2012 года Сенат США одобрил резолюцию, предложенную сенатором-республиканцем Джеймсом Инхофом в соавторстве с сенатором-демократом Диком Дурбином, и призвал Государственный департамент США ввести санкции в отношении должностных лиц Украины, причастных к политическому преследованию Ю.Тимошенко.