Регионалы обещают не выгонять Власенко из сессионного зала
Фракция Партии регионов не будет выгонять Сергея Власенко из сессионного зала Верховной Рады, если он завтра туда зайдет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции Александр Ефремов сказал на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Он подчеркнул, что члены его фракции этого делать не будут. «Ну что вы, мы недурно воспитаны», - добавил А.Ефремов.
По его словам, у С.Власенко есть решение Высшего административного суда Украины, которое не подлежит обжалованию.
На вопрос, поддержит ли фракция Партии регионов создание временной следственной комиссии ВР по проблеме повторных выборов в пяти проблемных округах и решений ВАСУ о лишении депутатских мандатов Андрея Веревского и С.Власенко, А.Ефремов ответил, что пока что решения фракции по этому вопросу нет.
В то же время он подчеркнул, что ВСК не имеет права «оказывать давление на судебную ветвь власти».
По мнению А.Ефремова, «еще ни одна комиссия ВР не достигла каких-то результатов», поскольку ВСК «политически заангажированы».