Регионалы обещают не выгонять Власенко из сессионного зала

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции Александр Ефремов сказал на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он подчеркнул, что члены его фракции этого делать не будут. «Ну что вы, мы недурно воспитаны», - добавил А.Ефремов.

По его словам, у С.Власенко есть решение Высшего административного суда Украины, которое не подлежит обжалованию.

На вопрос, поддержит ли фракция Партии регионов создание временной следственной комиссии ВР по проблеме повторных выборов в пяти проблемных округах и решений ВАСУ о лишении депутатских мандатов Андрея Веревского и С.Власенко, А.Ефремов ответил, что пока что решения фракции по этому вопросу нет.

В то же время он подчеркнул, что ВСК не имеет права «оказывать давление на судебную ветвь власти».

По мнению А.Ефремова, «еще ни одна комиссия ВР не достигла каких-то результатов», поскольку ВСК «политически заангажированы».