Рыбак понимает, почему Азаров приказал предупреждать о приходе депутатов в Кабмин
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак считает обоснованным принятие постановления правительства об ограничении количества народных депутатов на заседаниях Кабинета министров.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.
По словам В.Рыбака, постановлением правительства предусмотрено, что для депутатов будет выделено 10 мест на заседаниях правительства. Он отметил, не могут 450 народных депутатов принимать участие в заседании правительства, поскольку размеры зала это не позволяют.
В то же время В.Рыбак выразил убеждение, что если кто-то из депутатов “будет настаивать (на участии в заседании правительства - УНИАН), то он всегда будет на заседании правительства”.
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“Я думаю, что здесь больше политический вопрос. Организационно этот вопрос определен”, - добавил он.
Как отметил В.Рыбак, поскольку более 10 мест не может быть выделено, то если придут 100 депутатов, это может привести к срыву заседания правительства. “Если больше 10 мест нет, то что, давайте зайдем туда 100, и сорвем заседание правительства? Все на этом?”, - задал вопрос председатель ВР.