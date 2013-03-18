Рыбак понимает, почему Азаров приказал предупреждать о приходе депутатов в Кабмин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

По словам В.Рыбака, постановлением правительства предусмотрено, что для депутатов будет выделено 10 мест на заседаниях правительства. Он отметил, не могут 450 народных депутатов принимать участие в заседании правительства, поскольку размеры зала это не позволяют.

В то же время В.Рыбак выразил убеждение, что если кто-то из депутатов “будет настаивать (на участии в заседании правительства - УНИАН), то он всегда будет на заседании правительства”.

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“Я думаю, что здесь больше политический вопрос. Организационно этот вопрос определен”, - добавил он.

Как отметил В.Рыбак, поскольку более 10 мест не может быть выделено, то если придут 100 депутатов, это может привести к срыву заседания правительства. “Если больше 10 мест нет, то что, давайте зайдем туда 100, и сорвем заседание правительства? Все на этом?”, - задал вопрос председатель ВР.