Томенко подловил Попова на «джинсе» о войне с Азаровым

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации Николай Томенко критикует чиновников за использование бюджетных средств для собственного пиара.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, он сказал: «За последний период я как председатель Комитета по вопросам свободы слова и информации неоднократно привлекал внимание к ситуации, когда чиновники цинично используют бюджетные средства для собственного пиара для разъяснения своей активной деятельности».

Н.Томенко напомнил, что, по официальной информации Киевской горгосадминистрации, в 2012 году на содержание СМИ по статье «Поддержка средств массовой информации» было израсходовано около 15 млн грн. Кроме того, по информации депутатов Киевсовета, на более чем трехтысячные спецвыпуски газеты «Вечерний Киев» было потрачено свыше 30 млн. грн, которые взяли из пенсионной программы «Турбота».

По словам Н.Томенко, эта огромная сумма для бюджета Киева является мизерной по сравнению с тем, сколько расходуется на так называемую джинсу или «хитро скрытую» рекламу «активной деятельности» нынешней городской власти. «Причем эти рекламные материалы, которые, разумеется, не проплачиваются из бюджета, проплачиваются либо братским бизнесом, который сотрудничает с киевской властью, либо иным непонятным образом. Как оказывается, это уже не просто материалы о том, как много работают в КГГА, а материалы о «непримиримой оппозиционной политической деятельности» Александра Попова», - подчеркнул Н.Томенко.

В частности, он заметил, что в одной из газет размещен материал под названием «Конфликт Попова с Азаровым продолжается?». «Абсолютно очевидно, что это классическая предвыборная джинса, где нет автора и рассказывается, как «мужественные борцы команды Попова активно воюют за права киевлян с «позорной и преступной» властью Азарова», - отметил Н.Томенко.

По его словам, складывается парадоксальная ситуация, когда председатель КГГА Александр Попов на правах рекламы, то есть за деньги, размещает материал, как он «воюет» с премьер-министром Николаем Азаровым.

«Понятно, что такие методы будут использоваться еще не раз для того, чтобы сохраниться и закрепиться при власти и в контексте будущей избирательной кампании. Здесь я не анализирую нравственность такого подхода, когда один из руководителей Партии регионов в городе Киеве якобы критикует своего общенационального лидера по Партии регионов, или же как подчиненный Попов воюет с начальником Азаровым. Интересно другое: кто платит такие серьезные средства для того, чтобы на правах рекламы размещать такие материалы», - заявил Н.Томенко.