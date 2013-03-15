Азаров рассказал, как у Киева появился Попов

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

"Дважды киевляне избирали мэром города Киева господина Черновецкого. Когда в 2010 году на выборах Президента победил Виктор Федорович Янукович, он одной из первых поставил задачу - навести порядок в столице, превратить Киев в современный европейский город. Мне очень много пришлось заниматься этим вопросом. Мы поставили перед господином Черновецким и его командой вполне конкретные задачи и установили вполне конкретные сроки их выполнения, причем предупредили, что никаких отговорок и никаких объяснений приниматься не будет. Конечно, мы максимально помогали ему. Однако через 2 месяца мы пришли к выводу, что это команда в силу своих профессиональных качеств не способна решать вопросы жизнеобеспечения города с населением почти 4 млн человек", - подчеркнул Н.Азаров.

В связи с этим он отметил, что было принято решение разделить функции мэра и главы администрации, и главой КГГА был назначен Александр Попов.

"За это время в Киеве было сделано очень много для решения жилищно-коммунальных проблем, транспортных проблем. Я не буду перечислять всего того, что было сделано в Киеве и что продолжает делаться. Если говорить объективно, то за эти 3 года в Киеве сделано значительно больше, чем за все предыдущие 20 лет. Это, безусловно, результат работы единой команды Президента, правительства и главы администрации города Киева. Я не случайно все это рассказал и не случайно начал с того, что господина Черновецкого мэром избирали киевляне и избирали дважды", - подчеркнул премьер.

"Теперь давайте посмотрим, за кого киевляне проголосовали на парламентских выборах. Может быть, среди них есть люди, которые внесли значительный вклад в развитие города Киева, обеспечивали строительство транспортных развязок, мостов, станций метрополитена и т.д.?", - отметил Н.Азаров.

Он привел пример, что в Голосеевском районе на выборах 2012 года от Партии регионов баллотировался бывший народный депутат Игорь Лысов, который «на моих глазах очень много сделал для развития Голосеевского района. Я могу только несколько примеров привести. Был построен большой жилищный массив на Теремках, спортивный комплекс, церковь, разбит в этом микрорайоне парк с прекрасной зоной отдыха и озера. Он постоянно выходил с предложениями к правительству и инициировал решение вопросов, связанных с реконструкцией Голосеевского проспекта, Голосеевского парка. Мы очень быстро сделали развязку на Московской площади, построили 5 станций метро, сделали подземные переходы и многое другое. Но в результате в Голосеевском избирательном округе Лысов проиграл народному депутату Терехину, который за 3 года по Голосеевскому району не поднял ни одного вопроса, не проявил ни одной инициативы».

«Отвечая на вопрос, какими качествами должен обладать градоначальник, я должен, прежде всего, спросить у киевлян: согласны они с моим подходом или нет? Но я считаю, что, прежде всего, во главе города должен стоять профессионал, который разбирается в вопросах ЖКХ, транспорта, размещения производительных сил, финансов и многом другом. Если кто-то думает, что болтун может управлять таким крупным городом, как Киев, то он глубоко заблуждается. Поэтому хотелось бы, чтобы киевляне не повторили ошибку, которую сделали дважды", - резюмировал Н.Азаров.