Тягнибок приказал избирательным штабам готовиться к выборам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тягнибок сообщил на брифинге в парламенте.

По его словам, сейчас в связи с блокирование работы Верховной Рады идет много разговоров о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

Тягнибок сообщил, что издал внутрипартийное распоряжение о начале развертывания предвыборных областных штабов ВО "Свобода".

"Мы готовимся к выборам", - подчеркнул он.

В свою очередь председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк отметил, что Объединенная оппозиция не сворачивала свои предвыборные штабы.

"Мы всегда готовы к перевыборам и всегда готовы к победе", - добавил он.

Лидер "УДАРа" Виталий Кличко отметил, что партия готова идти на перевыборы и выразил уверенность, что ее поддержат еще больше граждан, чем на прошлых выборах, «потому что наша позиция честная, прозрачная и принципиальная».