Оппозиция требует от ГПУ и МВД наказать депутатов за Власенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», соответствующие коллективные обращения за подписями народных депутатов Андрея Пышного, Валерия Карпунцова, Игоря Швайки, Владимира Бойко, Арсена Авакова, Эдуарда Гурвица и Анатолия Дирива были направлены во вторник, 5 марта.

Депутаты напоминают, что на основе якобы заключения Регламентного комитета от 27 февраля Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак подал административный иск в ВАСУ о досрочном прекращении полномочий народного депутата Сергея Власенко.

При этом, как говорится в обращениях, восьми членам Регламентного комитета от фракций «Батькивщина», «УДАР» и «Свобода» вообще не были извещены о возможном заседании комитета 27 февраля. Из 17 членов комитета на указанном заседании присутствовали всего пятеро, «в то же время, согласно Закону «О комитетах Верховной Рады Украины» заседание комитета является полномочным, если на нем присутствует больше половины от утвержденного Верховной Радой состава его членов».

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По словам первого заместителя председателя Регламентного комитета, члена фракции «Батькивщина» А.Пышного, такие действия со стороны депутатов большинства являются грубым нарушением требований законодательство, которое содержит признаки преступления.

«Мы категорически заявляем, что 27 февраля никакого полномочного заседания Регламентного комитета не проводилось. Мы также обращались к председателю комитета с требованием предоставить протокол и стенограмму этого заседания, однако документы так и не были предоставлены. Сегодня констатируем нарушение законов о Регламенте Верховной Рады и о комитетах ВР», - подчеркнул А.Пышный.

Учитывая это, депутаты от оппозиции требуют от Генпрокуратуры и МВД провести проверку и принять меры для привлечения к уголовной ответственности членов Комитета ВР по вопросам регламента и ответственных работников секретариата, которые осуществили подлог документов.