Тюремщики показали, как Тимошенко отреагировала на этапирование (видео)

"В связи с распространением окружения осужденной Ю.Тимошенко ложных заявлений, даже после представления ГПтС видео отказа осужденной предоставить конкретный ответ на вопрос о своей готовности быть этапированной сегодня на заседание Киевского районного суда г. Харькова, ГПтС публикует видео последнего общения начальника Качановской колонии с Тимошенко", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, в присутствии защитников осужденной начальник исправительной колонии Игорь Колпащиков интересовался, готова ли осужденная уехать в суд. Он в очередной раз проинформировал ее о готовности и конвоя, и транспорта для этапирования.

"Однако Ю.Тимошенко отказалась и отвечать на поставленный И.Колпащиковим вопрос, и быть этапированной в суд. При этом ее защитник А. Плахотнюк в это время вообще встал и пошел к выходу из комнаты, где находился у двери в течение всего разговора" , - отмечают в ГПтС.

"Дочь-адвокат Е.Тимошенко в это время вместо того, чтобы объяснить позицию своей подзащитной матери, выкрикивала реплики не по существу", - добавляют в ведомстве.