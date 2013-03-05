Прокурор не исключает, что будет хлопотать о принудительной доставке Тимошенко

Представитель государственного обвинения по делу о деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» Марина Капинос не исключает, что 22 марта на следующем заседании Киевского райсуда Харькова сторона обвинения будет ходатайствовать о принудительной доставке в зал заседаний экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге после судебного заседания М.Капинос отметила, что очередная неявка Ю.Тимошенко на заседание суда свидетельствует о том, что “она пытается избежать уголовной ответственности за совершенные ею преступления”.

“С учетом ее ответа на запрос суда, возможно, в следующий раз государственные обвинители примут меры по ускорению начала рассмотрения дела”, - сказала прокурор.

“Возможно, в следующий раз государственное обвинение будет вынуждено принять меры и предложить суду огранизовать принудительную доставку”, - прибавила М.Капинос.

По ее словам, на сегодняшний день нет никаких противопоказаний относительно явки Ю.Тимошенко в суд, есть заключение судебно-медицинской экспертизы о том, что экс-премьер может участвовать в судебных заседаниях.

“На сегодняшний день никаких других документов, кроме заключения судебно-медицинской экспертизы о возможности ее участия в судебных заседаниях, нет. Есть данные о том, что Тимошенко может принимать участие в судебных заседаниях и никаких противопоказаний относительно физического состояния ее здоровья и участия в судебных заседаниях нет”, - подчеркнула прокурор.

Как сообщал УНИАН, заседание Киевского райсуда Харькова по делу о ЕЭСУ перенесено на 22 марта.