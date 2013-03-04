Оппозиция пожаловалась Евросоюзу на защиту персональных данных в Украине

Представители двух комитетов Верховной Рады направили открытое письмо председателю представительства ЕС в Украине Яну Томбинскому о ситуации с защитой персональных данных в Украине.

Письмо подписали председатель комитета по вопросам евроинтеграции Григорий Немыря и первый заместитель председателя комитета по вопросам прав человека Андрей Шевченко, - сообщает "Украинская правда".

"Обеспечение надлежащей защиты персональных данных предусмотрено Повесткой дня ассоциации Украина-ЕС, Планом действий по либерализации ЕС визового режима для Украины и проектом Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. В то же время практические шаги Украины в этом направлении создают значительные риски нарушения основополагающих прав и свобод человека" , - говорится в письме.

Депутаты, в частности, настаивают на срочных изменениях к закону "О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус", который, по их словам, был принят в конце каденции предыдущего состава парламента под предлогом выполнения требований ЕС для выполнения плана по визовой либерализации. По мнению авторов письма, закон предоставляет чрезмерные полномочия органам власти, способствует коррупции, а образование Единого демографического реестра нарушает право человека на невмешательство в его личную жизнь и может привести к тотальному контролю государства над украинцами.

"Украинская власть использует европейскую риторику для прикрытия неадекватных и недемократических шагов. Поэтому мы просим наших европейских партнеров отмежеваться от сомнительных новаций, инициированных правительством", - объясняет Шевченко.

Авторы письма также напоминают, что в Украине до сих пор нет "независимого органа государственного надзора в сфере защиты персональных данных", и обращают внимание на "несогласованность законодательства о защите персональных данных и закона о доступе к публичной информации". Защита персональных данных - как составляющая Плана действий по визовой реализации - фигурирует в списке условий, названных Европейским Союзом для подписания Соглашения об ассоциации с Украиной.