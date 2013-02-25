Эксперт: Разблокирование ВР – проигрыш силы Кличко

Об этом заявил директор Института стран СНГ, политолог Владимир Корнилов, сообщает РБК-Украина.

«Кличко и его команда явно не просчитали всех вариантов развития событий, не понимали на начало акции, как из нее выходить, ведь начинать гораздо проще, чем заканчивать. В ходе развития акции до них наконец-то дошло, что, дотянув до 30 дней парализованной Верховной Рады, они ничего не приобретают, а дают козыри не кому бы то ни было, а самому Януковичу», – считает Корнилов.

Янукович в такой ситуации, по его мнению, получил бы возможность маневра в политических торгах, ведь в любое время имел право распустить парламент. Корнилов добавляет, что не обязательно глава государства воспользовался бы этой возможностью, но позиции его значительно укрепились.

«Поэтому лидеру УДАРа пришлось идти на компромисс с регионалами, при этом соглашаясь с их вариантом разрешения вопроса персонального голосования. Это политическое фиаско», – отмечает эксперт.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля была начата вторая сессия ВР 7-го созыва, которая должна была открыться еще 5 февраля. Работу парламента больше двух недель блокировали депутаты от оппозиции, требуя введения персонального голосования. В пятницу ВР приняла изменения в закон о Регламенте работы парламента, касающиеся личного голосования депутатов. Также ВР приняла заявление в поддержку евроинтеграционных устремлений Украины.