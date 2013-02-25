В оппозиции дают неутешительные прогнозы для кошельков украинцев

Политик заявила, что экономика и финансы нашей страны сейчас в гораздо худшем состоянии, чем это было год-два назад. "Можно рассказывать о разных экономических чудесах. Но их не произошло ни в 2011, ни в 2012 годах, ведь мы видим, что происходит с золотовалютными резервами", - подчеркнула Денисова.

По ее словам, государственный долг только растет, Международный валютный фонд уехал и оставил Украину ни с чем, пишет Gazeta.ua.

"То есть стране следует рассчитывать только на себя", - убеждена парламентарий.

Она отметила, что в бюджете впервые за много лет закладывается повышении социальных стандартов лишь в два раза, а не в пять, как раньше.

"Раньше более гибко поддерживали 1 января, 1 апреля ... - все эти перепады. Сейчас цены не только вырастут в связи с тем, что уже сказали о дерегуляции. На повышения тарифов на газ сразу отреагирует цена. Завтра человек пойдет на рынок и почувствует это на собственном кошельке ", - подытожила Денисова.