Украина «наторговала» дыру в торговом балансе размером $16 миллиардов

Закупка бурильного оборудования и снижение поступлений от экспорта металлургической продукции в декабре привели к рекордно высокому отрицательному сальдо торговли товарами — $2,2 млрд.

Из-за стагнации внешних рынков металлургической и химической продукции в 2012 году дыра в торговом балансе превысила $15,8 млрд, сообщает Коммерсант.

Несмотря на хронический внешнеторговый дефицит, эксперты рассчитывают на постепенное улучшение ситуации в I квартале благодаря восстановлению рынка металла.

В последнем месяце 2012 года Госстат зафиксировал резкое ухудшение отрицательного сальдо внешней торговли до рекордного в истории Украины уровня — $2,21 млрд. По сравнению с ноябрем объем экспорта украинских товаров снизился на 6% — до $5,59 млрд, тогда как импорт иностранных товаров подскочил на 13,5% — до $7,8 млрд. И если планомерное сокращение экспорта было ожидаемо давно — из-за этого украинская экономика уже два квартала находится в рецессии, то рост импорта не был очевиден.

Объем средств, заплаченных в декабре за природный газ, снизился на 4% — до $1,1 млрд. На 2% упали закупки автомобилей — до $451,8 млн. Вместе с тем в декабре на 4,2% вырос импорт нефтепродуктов (до $2,11 млрд), а на 14,3% —объем ввоза в страну оборудования (до $1,21 млрд).

Из-за ухудшения ситуации в декабре общий дефицит торгового баланса подскочил до $15,84 млрд (экспорт $68,8 млрд, импорт — $84,65 млрд), превысив показатель 2011 года на 11,5%.