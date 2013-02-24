Эксперт думает, что дату выборов в Киеве определит политика, а не закон

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет эксперт по вопросам территориальной организации власти, бывший народный депутат от "Батьківщини" Юрий Ганущак.

Эксперт напомнил, что после июня 2013 г. любые решения Киевсовета, мэра или даже распоряжение главы КГГА являются нелегитимными и признаются в судебном порядке ничтожными.

"Выбор этой даты — вопрос непростой. Если это май — выборы внеочередные, если июнь — очередные. И от этого зависит срок каденции Киевсовета. Или до осени 2015 г., или все пять лет", - подчеркнул Ганущак.

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Он напомнил, что в ЦИК не видят выхода из юридической коллизии. "И парламент предусмотрительно не выписал переходных положений при внесении изменений в Конституцию в части очередных выборов, и Конституционный суд не дал однозначного разъяснения. Поэтому определит все, скорее всего, политика", - отметил эксперт.