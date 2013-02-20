Кожара рассказал, какие у Украины планы на брюссельский саммит

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

"На сегодняшний день предусматривается подписание четырех документов по результатам саммита", - сказал Л.Кожара.

Он отметил, что Украина рассчитывает подписать Совместное заявление по результатам саммита и кредитное соглашение о выделении Украине макрофинансовой помощи со стороны ЕС на сумму более 600 млн евро.

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Также министр сообщил, что надеется на подписание Меморандума о начале диалога между Украиной и ЕС по вопросам бизнес-климата и подписание 7-го совместного отчета по выполнению Меморандума между Украиной и ЕС по взаимопониманию и сотрудничеству в энергетической сфере.