На границе с Россией задержали украинца с боеприпасами

Как сообщили УНИАН в Харьковском пограничном отряде, информацию о возможном перемещении боеприпасов пограничники получили от Службы безопасности Украины.

Вчера вечером во время проверки электропоезда «Тополя - Валуйки» на одного из пассажиров «сработал» служебный пес. В сумке 40-летнего мужчины пограничники обнаружили 2 коробки, в которых были патроны: калибра 7,62 мм – 20 штук, калибра 9 мм – 16 штук.

Боеприпасы изъяты. Мужчину, который пытался их провезти на территорию России, сняли с поезда и передали сотрудникам СБУ.