На границе с Россией задержали украинца с боеприпасами
10:28, 20 февраля 2013Политика
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На пункте пропуска «Тополя» в Купянском районе Харьковской области пограничники вместе с таможенниками задержали гражданина Украины, который пытался провезти на территорию Российской Федерации боеприпасы.
«Сработал» служебный пес/ Фото donbass.ua
Как сообщили УНИАН в Харьковском пограничном отряде, информацию о возможном перемещении боеприпасов пограничники получили от Службы безопасности Украины.
Вчера вечером во время проверки электропоезда «Тополя - Валуйки» на одного из пассажиров «сработал» служебный пес. В сумке 40-летнего мужчины пограничники обнаружили 2 коробки, в которых были патроны: калибра 7,62 мм – 20 штук, калибра 9 мм – 16 штук.
Боеприпасы изъяты. Мужчину, который пытался их провезти на территорию России, сняли с поезда и передали сотрудникам СБУ.
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