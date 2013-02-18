Луценко категорически требует доставить его в суд

Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко в категорической и официальной форме заявил руководству Менской колонии о своем желании принимать участие в рассмотрении его апелляции на отказ решения суда первой инстанции освободить его по состоянию здоровья.

Об этом УНИАН сообщила его жена Ирина Луценко, ссылаясь на телефонный разговор с мужем в воскресенье вечером.

«Юра мне сообщил, что он официально и в категорической форме заявил руководству колонии, что желает быть доставленным в Апелляционный суд Черниговской области на рассмотрение его дела», - сказала И.Луценко.

При этом она напомнила, что на прошлом судебном заседании Апелляционный суд обязал петенциарную службу и руководство Менской колонии осуществить доставку осужденного на судебное заседание 18 февраля.

Также И.Луценко отметила, что ее супруг, не взирая на предложения медперсонала колонии, отказался от лечения в местном стационаре, поскольку иначе, как считает он, работники медчасти нашли бы повод, по которому осужденного нельзя было бы этапировать в суд на рассмотрение его жалобы.

Также жена отметила, что теперь ее муж принимает определенные лекарства, которые ему рекомендовали после операции врачи киевской клиники Обериг.

Напомним, что рассмотрение апелляции Ю.Луценко должно состояться 18 февраля о 10:00 в Апелляционном суде Черниговской области.

Как сообщал УНИАН, Апелляционный суд Черниговской области перенес на 18 февраля рассмотрение жалобы Ю.Луценко на отказ в освобождении его от отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы по состоянию здоровья.

24 декабря Менский районный суд Черниговской области отказался удовлетворить ходатайство адвокатов и освободить Ю.Луценко от отбывания наказания по состоянию здоровья.

Адвокаты заявили, что обжалуют это решение в областном Апелляционном суде.