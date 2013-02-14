Марьинков готов говорить об убийствах в Донецкой области в 90-х годах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на допросе в суде, отвечая на вопрос защитника экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, народного депутата Андрея Кожемякина.

«Если будет создана временная следственная комиссия по расследованию убийств в Донецкой области с 1993-1994-го, будете ли вы давать показания?», - спросил А.Кожемякин и услышал ответ от свидетеля: «Конечно. Я обязан как гражданин. Я не откажусь».

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А.Кожемякин объяснил, что этот вопрос он задал свидетелю потому, что тот неоднократно заявлял в ходе допроса, что у него очень хорошая память, что он был довольно известным человеком, имел связи как в политических, так и в криминальных кругах Украины, и хорошо осведомлен в определенных делах.