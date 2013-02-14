Прокурор допрашивает свидетеля по делу Щербаня

Следственный судья Печерского районного суда Киева Оксана Царевич в помещении столичного Апелляционного суда сегодня утром продолжила допрос свидетеля Игоря Марьенкова по делу об убийстве в 1996 году в Донецке бизнесмена и депутата Евгения Щербаня.

Как передает корреспондент УНИАН, как и накануне, часть представителей СМИ не смогли попасть в зал судебного заседания, поскольку работники спецподразделения “Грифон” заявляют, что мест в зале не хватает.

Вопросы свидетелю ставит прокурор.

Как сообщал УНИАН, 18 января генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела об убийстве Е.Щербаня. Подозреваемыми в организации этого преступления являются экс-премьер-министры Юлия Тимошенко и Павел Лазаренко.