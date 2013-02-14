В ПР признали, что Беркут перестарался, когда выгонял оппозицию из суда

Народный депутат от Партии регионов Дмитрий Святаш признает, что спецподразделения МВД «Грифон» и «Беркут» во время заседания Апелляционного суда, где проходили следственные действия по делу об убийстве Е.Щербаня, превысили свои полномочия, применив силу к народным депутатам от оппозиции. О таком он заявил в эфире «5 канала».

«Народное депутаты неприкосновенны, существует восьмидесятая статья Конституции. То есть, с точки зрения применения силы «Грифон» и «Беркут» превысили свои полномочия», - заявил Святаш.

«Меня там не было, но если смотреть на то, что есть, эта статья Конституции была нарушена. Но, если учитывать, как вели себя народные депутаты, то они нарушали дисциплину судебного производства, и тут уже нарушены права судьи. То, что судья, исходя из слов оппозиции, нарушила процесс, то оппозиционеры могут обратиться к ВСЮ, открыть производство и действовать в пределах своего правочинства», - добавил регионал.