ГПУ и тюремщики еще не знают, будут ли доставлять Тимошенко в суд

В Генеральной прокуратуре Украины и Государственной пенитенциарной службе не знают, будет ли доставлена 13 февраля в Апелляционный суд Киева экс-премьер-министр Юлия Тимошенко для участия в допросе свидетеля по делу убийства народного депутата Евгения Щербаня.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь председателя ГПтС Игорь Андрушко: "Учитывая то, что Тимошенко сегодня написала отказ принимать участие в завтрашнем судебном заседании (в Харькове по делу ЕЭСУ – УНИАН), я думаю, что аналогичная формула к ситуации будет применена ею и к 13 февраля".

В свою очередь в пресс-службе Генпрокуратуры опровергли информацию отдельных СМИ о том, что вопрос доставки в Киев Ю.Тимошенко уже решен: "Пресс-служба отмечает, что информация о возможном участии или неучастии Тимошенко в судебном заседании находится исключительно в компетенции пенитенциарной службы".

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Печерский районный суд Киева перенес на 13 февраля допрос свидетеля по делу об убийстве депутата Е.Щербаня из-за отказа экс-премьер-министра Юлии Тимошенко принимать участие в судебном заседании в режиме видео-конференции.

В то же время в решении суд обязал соответствующие правоохранительные органы обеспечить доставку Ю.Тимошенко в зал суда.

18 января 2013 года генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве народного депутата Е.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко умышленного убийства из корыстных побуждений.

Справка УНИАН. Народный депутат Е.Щербань 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка по прибытии из Москвы был расстрелян группой лиц, которые из автомобиля открыли по нему стрельбу из огнестрельного оружия. В результате полученных ранений депутат, его жена и механик умерли. Бортинженер самолета умер в больнице от огнестрельного ранения в шею.