Тюремщики жалуются, что Тимошенко снова отказалась ехать в суд

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

Как отмечается в сообщении, осужденная Ю.Тимошенко была ознакомлена с приглашением Киевского районного суда Харькова для участия в судебном заседания, которое запланировано на 12 февраля 2013 года.

В то же время, по данным ГПтС, Ю.Тимошенко опять отказалась от участия в судебном заседании, ссылаясь на свое пребывание в стационарном отделении медицинского заведения.

При этом в пенитенциарной службе напомнили, что «осужденная Ю.Тимошенко уже 10 месяцев подряд отказывается прибыть на заседание суда».

Как сообщал УНИАН, 18 января Киевский районный суд Харькова объявил перерыв до 12 февраля в слушании уголовного дела экс-премьер-министра Ю.Тимошенко относительно нарушений в деятельности корпорации “Единые энергетические системы Украины”.

Соответствующее решение принял председательствующий судья Константин Садовский, учитывая отсутствие в зале заседаний подсудимой Ю.Тимошенко и ее защитника Евгении Тимошенко.

В то же время защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко заявил ходатайство о закрытии уголовного дела относительно ЕЭСУ. Он в который раз подчеркнул, что это дело уже было закрыто, и суды подтверждали законность его закрытия.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн. грн, расхищении и покушении на расхищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн. грн налога на добавленную стоимость, служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом расхищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело Ю.Тимошенко относительно деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный суд Украины.