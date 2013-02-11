Власенко: Незаконную слежку ведет Генпрокуратура, а не СБУ

«Сегодня СМИ растиражировали новость с якобы моим заявлением о том, что негласное наблюдение за мной под видом раздачи рекламной продукции ведут сотрудники СБУ в костюмах мультипликационных медведей. Я хочу подчеркнуть, что я никогда не утверждал подобного. Мы уже установили личности этих персонажей – это сотрудники Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины под руководством Андрея Станиславовича Курыся», - заявил Власенко.

Защитник Тимошенко также отметил, что произошедшее сегодня – не первый случай свободного толкования прессой его заявлений.

«У нас в стране не только во власти работают профессионалы в кавычках, но и в средствах массовой информации. Как можно было перепутать СБУ и ГПУ? Я в очередной раз прошу журналистов и редакторов проверять информацию, распространяемую от моего имени, чтобы избежать неприятных юридических последствий», - подчеркнул он.

Кроме того, Власенко сообщил, что проведет внутреннее расследование с целью выявить источник искажения информации, публикуемой от его имени.

«Мы сейчас проверяем, кто это делает. Слишком часто в СМИ публикуются мои заявления, где три четверти правды, а 25% - полная чушь, которую добавляют к правдивому заявлению, чтобы выставить меня в роли клоуна. Эту практику мы прекратим раз и навсегда», - заверил Власенко.

Как известно, в понедельник, 11 февраля, Власенко заявил о попытках его отравить. Он отметил, что в связи с эскалацией ситуации по делу об убийстве Щербаня значительно усилилось давление на него как на защитника Тимошенко. В частности, в публикации говорится, что возле дома оппозиционера негласное наблюдение за ним вели сотрудники СБУ в костюмах мультипликационных медведей.