Кожара заявил о сужении роли ЕС как международного игрока

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.Кожара сказал во время выступления на Экспертном форуме «Украина-2013» в Институте Горшенина.



Министр отметил, что ЕС все больше сосредоточивается на внутренних проблемах. «Сужается его роль как международного игрока. Никто не знает, что будет с Евросоюзом через несколько лет. Состоится ли развод Великобритании и ЕС? И не станет ли, например, Эдинбург столицей нового европейского государства?»,- сказал он.

Л.Кожара считает ключевой проблемой то, что мир становится все более непредсказуемым. «Усиливается значимость событий, которые американские футурологи называют «дикими картами» и которые Нассим Талеб назвал «черными лебедями», - трудно прогнозируемых событий, влияние которых бывает, впрочем, решающим», - сказал он. Л.Кожара отметил, что непредсказуемость связана, в первую очередь, с мировым финансовым и экономическим кризисом, который ставит много вопросов.