Кожара заявил о сужении роли ЕС как международного игрока
Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара считает, что роль Европейского Союза как международного игрока сужается.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.Кожара сказал во время выступления на Экспертном форуме «Украина-2013» в Институте Горшенина.
Министр отметил, что ЕС все больше сосредоточивается на внутренних проблемах. «Сужается его роль как международного игрока. Никто не знает, что будет с Евросоюзом через несколько лет. Состоится ли развод Великобритании и ЕС? И не станет ли, например, Эдинбург столицей нового европейского государства?»,- сказал он.
Л.Кожара считает ключевой проблемой то, что мир становится все более непредсказуемым. «Усиливается значимость событий, которые американские футурологи называют «дикими картами» и которые Нассим Талеб назвал «черными лебедями», - трудно прогнозируемых событий, влияние которых бывает, впрочем, решающим», - сказал он. Л.Кожара отметил, что непредсказуемость связана, в первую очередь, с мировым финансовым и экономическим кризисом, который ставит много вопросов.