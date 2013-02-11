Эксперт: Кабмин выбрал «тупиковую» стратегию ведения переговоров с Россией

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Эксперт заметил, что правительство в течение последних трех лет обещает пересмотреть газовые контракты: «Вот-вот мы уже договорились, вот-вот мы уже подпишем, и все будет красиво, и цена уменьшится».

В.Омельченко думает, что, на самом деле, этого не случится, поскольку существующий газовый контракт полностью удовлетворяет интересы России

«И она (Россия) и в дальнейшем будет его использовать с политической целью, чтобы убедить Украину вступить в Таможенный союз. И никаких стимулов у России соглашаться на пересмотр данного контракта нет, и поэтому я не вижу возможности сегодня пересмотреть данный контракт за счет договоренностей, так называемых…", - отметил он.

В.Омельченко подчеркнул, что правительство с самого начала избрало «тупиковую и неверную» стратегию ведения этих переговоров с Россией, нужно было обратиться в суд. «Вместо того, чтобы решать вопрос правовым путем, как это делали большинство стран Европейского Союза, наша власть избрала путь договоренностей, потому что некоторый бизнес связан с «Газпромом» и получает газ от него, связан с украинской властью. Обращение в Стокгольмский арбитраж привело бы к тому, что «Газпром» не дал бы некоторым фирмам газ», - добавил он.