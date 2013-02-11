Яценюк требует уволить судей, отобравших мандат у депутатов

Соответствующий проект постановления зарегистрирован в Верховной Раде Украины, сообщается на сайте парламента.

В частности, А.Яценюк предлагает уволить судей Высшего административного суда Украины Наталию Блаживскую, Александра Веденяпина, Михаила Зайцева, Олега Кравцова, Инну Масло, Юрия Цвиркуна, Эдуарда Шведа.

При этом текст проекта постановления пока отсутствует на сайте ВР .

Как сообщалось, 8 февраля Высший административный суд Украины лишил депутатских мандатов П.Балогу и А.Домбровского.

Поводом для такого решения ВАСУ стал иск депутата Верховной Рады VI созыва Юрия Кармазина, который заявил о фальсификациях выборов в округах №11 (Винницкая область) и №71 (Закарпатская область).

"Признать отсутствие у Домбровского Александра Сергеевича и Балоги Павла Ивановича статуса и полномочий народных депутатов. Признать невозможным достоверное установление результатов выборов 28 октября 2012 года в одномандатных округах №11 и №71", - говорится в резолютивной части решения.

Высший административный суд своим решением обязал ЦИК провести повторные выборы в этих округах.