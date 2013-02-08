Украину хотят официально сделать «пиратом № 1» в мире

Об этом говорится в официальном отчете Международного Альянса Интеллектуальной Собственности (IIPA), пишет "Украинская правда".

Кроме того, организация предлагает закрепить за Украиной статус "Priority Foreign Country", что означает, что страна официально станет "пиратом № 1" в мире, ведь ни одна другая страна на сегодняшний день такого статуса не имеет.

Правительство США рассмотрит это предложение и в течение двух-трех месяцев примет соответствующее решение.

На сегодня Украина уже находится в статусе "Priority Watch List", вместе с Аргентиной, Чили, Китаем, Коста-Рикой, Индией, Индонезией и Россией.

Кроме этого, по Украине начато специальное расследование о лишении льгот в рамках программы "Генерализированной Системы Преференций".

"Проблемы в Украине включают чрезвычайно высокий уровень цифрового и физического пиратства, решения государственных органов преследовать легальные организации коллективного управления вместо мошеннических организаций, а также длительное использование нелицензионного программного обеспечения коммерческими и государственными структурами", - говорится в отчете.

В Альянсе также отметили, что пиратство и уровень защиты авторских прав в Украине значительно ухудшились за последние два года.

"В Украине много рынков и уличных киосков пестрят нелегальными копиями музыкальных записей, фильмов и программного обеспечения всех видов, включая развлекательные программы", - говорится в отчете.

Как известно, ранее пресс-секретарь МВД Владимир Полищук заявлял, что примерно 47% программного обеспечения в министерстве внутренних дел не является лицензионным.