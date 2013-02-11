СМИ: Киев и Москва решают судьбу украинской трубы вдвоем - без Евросоюза

Об этом пишет сегодня "Коммерсантъ-Украина".

По словам источника издания в "Газпроме", Украина потребовала от монополии, чтобы будущий консорциум был создан на паритетных началах и не владел, а лишь управлял ГТС.

"Нам сказали, что в договоре должен быть зафиксирован принцип, по которому мы должны транспортировать не менее 60 млрд кубометров газа в год и гарантированно оплатить услуги по транзиту на сумму 2,2 млрд долл", - отметил собеседник газеты. По его словам, стороны пока обсуждают, будет ли применяться принцип ship-or-pay (поставляй или плати), а также возможный отказ украинской стороны от принципа равного доступа к ГТС, заложенного в ее соглашении с Энергетическим сообществом.

Россия настаивает, что решать, как и чей газ будет прокачиваться, следует будущему консорциуму. Цена газа для Украины при этом должна быть снижена до 280 долл. за тысячу кубометров. "Вопрос об интеграции Украины в Таможенный союз как средстве снижения цены газа уже не стоит", - уверяет при этом собеседник "Ъ".

Официально стороны не комментируют переговоры. Но источник газеты в Минэнерго объяснил, что Украина вынуждена пойти на создание консорциума без участия европейской стороны. Это вызвано тем, что в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) ужесточили условия выдачи кредита на модернизацию ГТС.

Ранее в ЕБРР подчеркивали, что готовы финансировать модернизацию ГТС при условии проведения масштабных реформ в энергетическом секторе. Теперь ЕБРР также настаивает на возобновлении сотрудничества с Международным валютным фондом и на принятии Кодекса газовых сетей, пишет "Ъ", ссылаясь на направленные банком в адрес Минэнерго условия предоставления финансирования.

Эксперты считают, что двусторонний консорциум невыгоден Украине.

"Сегодня в контракте с российской монополией указано, что они будут транспортировать через территорию Украины 110 млрд кубометров газа в год. И "Газпром" его не выполняет. Если в новом контракте все будет по-прежнему, то это все равно, что на заборе написать", - сказал директор энергетических программ центра "Номос" Михаил Гончар.

Президент киевского международного энергетического клуба Q-club Александр Тодийчук подчеркивает, что если свободный доступ к трубопроводной системе будет отменен, то это остановит реализацию проектов по добыче сланцевого газа с Shell и Chevron. "Этим компаниям в любой момент могут отказать в транспортировке их газа как по территории Украины, так и на экспорт. А это значит, что им просто не будет смысла инвестировать в добычу", - отметил А.Тодийчук.

"Хуже всего то, что Украина вместо того, чтобы проводить настоящие реформы в газовом секторе и стремиться в Евросоюз, опять выбрала путь зависимости от низких цен на российский газ в обмен на непрекращающиеся уступки России", - говорит народный депутат Сергей Пашинский ("Батькивщина").