Жалобу Луценко на судей и прокуроров рассмотрят в понедельник в видеорежиме

В понедельник, 11 февраля, в 14.00 в Печерском районном суде г. Киева состоится очередное заседание по рассмотрению жалобы экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко на постановление о закрытии уголовного дела по его заявлению от 26 декабря в 2012 г. о совершении в отношении него преступления должностными лицами Генеральной прокуратуры и судьями Печерского и Апелляционного судов г. Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Народная Самооборона», жалобу будет рассматривать следственный судья Виктор Кицюк. Прокурор - Александр Шкитов.

В пресс-службе напомнили, что судья на прошлом заседании принял решение не доставлять заявителя в зал суда, а осуществлять видеотрансляцию из Менской исправительной колонии №91, где отбывает наказание Ю.Луценко.

Адрес суда: Крещатик, 42А.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря 2012 года защита Ю.Луценко направила на имя генерального прокурора заявление экс-министра внутренних дел о привлечении к уголовной ответственности первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина и следователя Сергея Войченко за принятие ими постановления о задержании и аресте Ю.Луценко 26 декабря 2010 года.

Ю.Луценко также требовал привлечь к уголовной ответственности судей Печерского райсуда Киева и Апелляционного суда столицы - Марии-Маргариты Пилаевой, Александра Беца, Анатолия Кузьмина, Валерия Лашевича, Виктории Горкавой и Сергея Вовка.

Позднее Ю.Луценко обратился к следственному судье Печерского райсуда Киева с заявлением об открытии в условиях нового процессуального законодательства уголовного производства в отношении прокуроров и судей, принимавших незаконные решения о его аресте в 2010 году. Ю.Луценко обратился в суд в связи с решением Генеральной прокуратуры по его аналогичному заявлению, зарегистрированному 28 декабря 2012 года.

Тогда заявление о уголовных правонарушениях было внесено в Единый реестр досудебных расследований, однако уже 4 января уголовное производство в отношении прокуроров и судей было закрыто "за отсутствием в действиях работников Генеральной прокуратуры, судей состава криминальных правонарушений".

Экс-министр в своей жалобе следственному судье отмечает, что уголовное производство по его заявлению было закрыто без проведения досудебного расследования и без предоставления надлежащей юридической оценки судебных решений вопреки решению Европейского суда по правам человека от 3 июля 2012 года, которое признано Украиной.